Нижегородских школьников приглашают на конкурс «Инженеры транспорта». Фото: «Движение первых»

Школьников и студентов колледжей из Нижегородской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта». Подать заявку могут ребята в возрасте от 9 до 20 лет. Им предложат выполнить задания, связанные с железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс пройдет по двум направлениям – креативному и технологическому. В первом участники будут работать индивидуально, а во втором можно собрать команду из трех-четырех человек. При этом школьники и студенты колледжей имеют право попробовать свои силы сразу в нескольких направлениях и выбрать не одну, а несколько транспортных сфер.

Первый этап продлится до 20 сентября 2026 года и включает подачу заявок и выполнение конкурсных заданий. После этого экспертное жюри выберет финалистов: не более 30 человек в креативном направлении и до 50 команд в технологическом.

Финалистов ждут онлайн-консультации и проектный интенсив, где они смогут доработать свои идеи перед защитой. По итогам финального этапа эксперты определят победителей конкурса.

В прошлом году интерес к проекту оказался огромным: со всей страны поступило более 87 тысяч заявок. Конкурс помогает заинтересовать детей инженерным творчеством, поддерживает талантливую молодежь и дает возможность будущим специалистам предложить решения для современных транспортных задач.