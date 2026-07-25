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НовостиПроисшествия25 июля 2026 15:21

Сильные ливни обрушатся на Нижегородскую область 25-26 июля

МЧС предупредило о риске подтоплений, ДТП и перебоев в работе транспорта
Евгения ФРОЛОВА
Сильные ливни обрушатся на Нижегородскую область 25-26 июля.

Сильные ливни обрушатся на Нижегородскую область 25-26 июля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сильные дожди и ливни ожидаются в Нижегородской области и Нижнем Новгороде уже в ближайшие часы 25 июля. По прогнозу синоптиков, непогода сохранится до конца дня и продолжится ночью 26 июля, сообщили в региональном управлении МЧС.

Из-за интенсивных осадков возрастает вероятность локальных подтоплений. В зоне риска могут оказаться дороги, низководные мосты, низины, сельскохозяйственные угодья, а также участки, где ливневая канализация не справится с большим объемом воды. Кроме того, спасатели не исключают перебои в работе коммунальных систем, увеличение числа ДТП, затруднения в движении транспорта, а на отдельных территориях – оползни и размывы склонов.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуют снизить скорость, поскольку во время ливня ухудшается видимость, а мокрое дорожное покрытие становится более скользким. Также следует по возможности избегать низменных участков, где вода может быстро скапливаться после сильных осадков.