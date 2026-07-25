Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по закупкам ботокса в стране. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область вошла в пятёрку российских регионов с самыми большими объемами государственных закупок ботулотоксина. С начала 2026 года на эти цели направили 95 миллионов рублей, что на 150% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В медицинские учреждения региона поступило 8,9 тысячи флаконов препарата – рост составил 146%. Такие данные приводит телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на аналитическое агентство «Курсор».

Несмотря на распространенное мнение, речь идет не о косметологических процедурах. Ботулотоксин широко применяют в медицинской практике – при лечении последствий инсультов, тяжелых травм и операций, а также для терапии мигрени, кривошеи и других неврологических заболеваний. Кроме того, препарат используют для уменьшения напряжения в области рубцов и улучшения их состояния.

Как отметила пластический хирург Надежда Рождественская, высокие объемы закупок свидетельствуют о развитии в регионе направлений неврологии и реконструктивной хирургии. По ее словам, это позволяет эффективнее помогать пациентам с тяжелыми заболеваниями и последствиями травм.

По данным аналитиков, 92% рынка ботулотоксинов в Приволжском федеральном округе приходится на французский «Диспорт» и немецкий «Ксеомин». Доля российских препаратов составляет 8,5%, при этом отечественный «Релатокс» оказался примерно на 5% дороже немецкого аналога. Именно Нижегородская область стала главным драйвером роста закупок ботулотоксина в Поволжье.