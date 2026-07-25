Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2026 10:10

Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области

Специалисты опубликовали список пляжей, где вода соответствует санитарным нормам
Евгения ФРОЛОВА
Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области.

Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области – по данным лабораторных исследований на 24 июля 2026 года, вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям лишь на нескольких городских водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В перечень вошли озера Парка культуры и отдыха первой и второй очередей в Автозаводском районе, оба пляжа Силикатного озера в Ленинском районе, Сортировочное озеро в Канавинском районе, а также озера Пестичное и Лунское в Сормовском районе.

Кроме того, безопасными для купания признаны пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе, Верхнее озеро в Семенове, озеро у Крутой горы в Богородске, Святое озеро в поселке Пушкино, Юрасовское озеро на Бору и все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.

В ведомстве напомнили, что перед поездкой на пляж стоит проверить актуальную информацию о состоянии водоема на официальном сайте Роспотребнадзора. Купаться рекомендуется только в оборудованных местах, не употреблять воду из водоемов, после отдыха принимать душ и соблюдать правила безопасности. Контроль качества воды в регионе продолжается.