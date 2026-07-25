Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области – по данным лабораторных исследований на 24 июля 2026 года, вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям лишь на нескольких городских водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В перечень вошли озера Парка культуры и отдыха первой и второй очередей в Автозаводском районе, оба пляжа Силикатного озера в Ленинском районе, Сортировочное озеро в Канавинском районе, а также озера Пестичное и Лунское в Сормовском районе.

Кроме того, безопасными для купания признаны пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе, Верхнее озеро в Семенове, озеро у Крутой горы в Богородске, Святое озеро в поселке Пушкино, Юрасовское озеро на Бору и все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.

В ведомстве напомнили, что перед поездкой на пляж стоит проверить актуальную информацию о состоянии водоема на официальном сайте Роспотребнадзора. Купаться рекомендуется только в оборудованных местах, не употреблять воду из водоемов, после отдыха принимать душ и соблюдать правила безопасности. Контроль качества воды в регионе продолжается.