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НовостиОбщество25 июля 2026 7:44

Проезд по Зеленскому съезду частично ограничат 25 и 26 июля в Нижнем Новгороде

Для проведения работ перекроют одну полосу в сторону площади Минина и Пожарского
Евгения ФРОЛОВА
Проезд по Зеленскому съезду частично ограничат 25 и 26 июля в Нижнем Новгороде.

Проезд по Зеленскому съезду частично ограничат 25 и 26 июля в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде на два дня частично ограничат движение транспорта по Зеленскому съезду. Изменения будут действовать с 9:00 до 18:00 25 июля и в это же время 26 июля. На участке дороги временно закроют одну полосу, ведущую на подъем к площади Минина и Пожарского. При этом движение в направлении от площади Минина и Пожарского будет сохранено, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением работ на Зеленском съезде. Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения при выборе маршрута и быть особенно внимательными при проезде участка.

В городской администрации уточнили, что сроки и время проведения работ могут измениться. Корректировки возможны в случае неблагоприятных погодных условий. Если график будет пересмотрен, информацию о новых схемах движения и времени действия ограничений сообщат дополнительно.

Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать требования временной организации движения. Это поможет избежать заторов и сделать проезд по центральной части города более безопасным.