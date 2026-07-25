Проезд по Зеленскому съезду частично ограничат 25 и 26 июля в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде на два дня частично ограничат движение транспорта по Зеленскому съезду. Изменения будут действовать с 9:00 до 18:00 25 июля и в это же время 26 июля. На участке дороги временно закроют одну полосу, ведущую на подъем к площади Минина и Пожарского. При этом движение в направлении от площади Минина и Пожарского будет сохранено, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением работ на Зеленском съезде. Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения при выборе маршрута и быть особенно внимательными при проезде участка.

В городской администрации уточнили, что сроки и время проведения работ могут измениться. Корректировки возможны в случае неблагоприятных погодных условий. Если график будет пересмотрен, информацию о новых схемах движения и времени действия ограничений сообщат дополнительно.

Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать требования временной организации движения. Это поможет избежать заторов и сделать проезд по центральной части города более безопасным.