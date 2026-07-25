Гострудинспекция расследует смерть рабочего на заводе в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде Гострудинспекция начала расследование после гибели 54-летнего слесаря по ремонту оборудования ООО «Нижегородская машиностроительная компания». Трагедия произошла 23 июля на территории Кузнечно-рессорного завода в Автозаводском районе. Мужчину обнаружили лежащим на полу цеха без признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, незадолго до происшествия работник выполнял ремонт оборудования на высоте. Что именно произошло во время выполнения работ, пока неизвестно.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, по факту случившегося начато расследование несчастного случая на производстве. Специалистам предстоит установить все обстоятельства трагедии, определить причины произошедшего, а также выяснить, были ли допущены нарушения требований охраны труда.