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НовостиПроисшествия25 июля 2026 7:27

Гострудинспекция расследует смерть рабочего на заводе в Нижнем Новгороде

Слесаря по ремонту оборудования нашли без признаков жизни в одном из цехов предприятия
Евгения ФРОЛОВА
Гострудинспекция расследует смерть рабочего на заводе в Нижнем Новгороде.

Гострудинспекция расследует смерть рабочего на заводе в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде Гострудинспекция начала расследование после гибели 54-летнего слесаря по ремонту оборудования ООО «Нижегородская машиностроительная компания». Трагедия произошла 23 июля на территории Кузнечно-рессорного завода в Автозаводском районе. Мужчину обнаружили лежащим на полу цеха без признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, незадолго до происшествия работник выполнял ремонт оборудования на высоте. Что именно произошло во время выполнения работ, пока неизвестно.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, по факту случившегося начато расследование несчастного случая на производстве. Специалистам предстоит установить все обстоятельства трагедии, определить причины произошедшего, а также выяснить, были ли допущены нарушения требований охраны труда.