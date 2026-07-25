Мемориальный музей Валерия Чкалова вновь открылся в Нижегородской области. Фото: Сергей Досталев

В Чкаловске после масштабной реставрации вновь открылся мемориальный музей Валерия Чкалова. Торжественное открытие приурочили к 90-летию знаменитого беспосадочного перелета экипажа летчика по маршруту Москва – остров Удд. Обновленный музей уже встретил первых посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Реставрация исторического дома, где родился Валерий Чкалов, стала первой столь масштабной за последние десятилетия. Работы проходили в два этапа. Сначала специалисты выполнили противоаварийные мероприятия и благоустроили территорию, а затем восстановили фасады, внутренние помещения, кровлю, печи, деревянный декор, окна, двери и полы. На эти цели из областного и местного бюджетов направили более 64,6 миллиона рублей.

После обновления музей стал просторнее: площадь экспозиции увеличилась примерно на 70 квадратных метров. Кроме того, впервые для посетителей открыли второй этаж дома семьи Чкаловых. Экспозицию полностью переосмыслили, сохранив атмосферу времени, в котором жил легендарный летчик. Музей также оснащен современным интерактивным оборудованием, позволяющим подробнее познакомиться с жизнью Чкалова и историей советской авиации.