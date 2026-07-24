Татьяна Гриневич опровергла доход в 48,6 миллиона рублей Фото: соцсети Татьяны Гриневич

Татьяна Гриневич сообщила, что в данных, которые опубликовал ЦИК о ее заработной плате, содержится ошибка. Об этом руководитель отделения «Справедливой России» в Нижегородской области рассказала в своем телеграм-канале.

–Удивлена не меньше вашего, поэтому юристы уже занимаются исправлением этой технической ошибки в Центральной избирательной комиссии, – пояснила депутат.

Ранее СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию, о том, что доход главы эсеров Нижегородской области за пошлый год составил почти 48,6 миллионов рублей.

Татьяна Гриневич призвала блогеров и СМИ исправить ошибки, а политическим оппонентам «не швыряться в чужих карманах».

–Ну, а если деньги все-таки найдутся – с удовольствием передам их на благотворительность, – подытожила депутат.