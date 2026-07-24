Уборочная кампания началась в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии Нижегородской области приступили к сбору урожая. На сегодняшний день работы развернуты в 16 муниципальных округах, где началась уборка озимой пшеницы. На сегодняшний день намолочено порядка 5,5 тысячи тонн зерновых культур.

Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в этом году выход на поля произошел с небольшой задержкой — сказались погодные условия. Перед регионом стоит задача собрать в организованном секторе не менее 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

- Рассчитываем, что погода не подведет и мы выполним плановые показатели в полном объеме и в установленные сроки, — отметил министр.

По данным регионального минсельхоза, уборка озимой пшеницы уже идет в Вадском, Воротынском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Лысковском, Павловском, Бутурлинском, Лукояновском, Первомайском, Пильнинском, Починковском, Сеченовском, Спасском, Городецком, Шатковском и Шарангском округах.

Параллельно в шести округах — Богородском, Вадском, Воротынском, Павловском, Бутурлинском и Лукояновском — приступили к уборке озимого рапса. А в Лысковском, Шатковском и Балахнинском районах уже начали копать картофель.

В аграрном ведомстве отмечают, что все работы ведутся по графику, а ход уборочной кампании находится на постоянном контроле.