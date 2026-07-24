Более 6,5 тысячи заявок в колледжи «Профессионалитета» в Нижегородской области. Фото: Минобр Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. На сегодняшний день заявления на поступление в колледжи и техникумы, входящие в образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет», подали уже свыше 6,5 тысячи выпускников девятых классов. Прием документов продлится до 15 августа.

Как отмечают в региональном минобре, интерес молодежи к программам с сильной практической составляющей растет с каждым годом. Количество бюджетных мест ежегодно увеличивается — планы по набору формируются индивидуально для каждого учебного заведения с учетом реальных запросов предприятий и отраслей экономики.

В текущем году абитуриентам доступно почти 18 тысяч бюджетных мест в системе СПО, причем около трети из них сосредоточено именно в кластерах «Профессионалитета». По словам министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова, такая структура набора отвечает потребностям рынка труда: специальности, которые осваивают студенты в этих кластерах, сегодня наиболее востребованы у работодателей. Глава ведомства назвал проект одним из ключевых инструментов модернизации среднего профессионального образования как в регионе, так и в стране в целом.

Благодаря участию в проекте колледжи получают новое оборудование, переоснащают мастерские и учебные пространства. Сетевая форма организации обучения позволяет выстроить единые стандарты качества подготовки кадров, а студенты — получить актуальные навыки прямо во время учебы.

На сегодня в Нижегородской области действуют 16 образовательно-производственных кластеров «Профессионалитета», в которых обучаются более 10 тысяч студентов. В 2026 году в регионе откроются еще три таких кластера, в 2027-м — сразу шесть. Таким образом, к 2028 году их общее число достигнет 25, что позволит готовить квалифицированных специалистов по еще более широкому спектру направлений.