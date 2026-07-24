Нижегородскую область накроют ливни 24 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным синоптиков, уже сегодня, 24 июля, в период с 16 до 19 часов, а также в течение ночи 25 июля местами по региону и в Нижнем Новгороде ожидаются мощные осадки — сильные дожди, переходящие в ливни.

Непогода может серьезно осложнить обстановку: существует высокая вероятность локальных подтоплений. Ливневые стоки и дренажные системы рискуют не справиться с объемом воды из-за возможных засоров, что приведет к затоплению низменных участков, дорог, низководных мостов, а также опор ЛЭП и линий связи. Под угрозой и сельхозугодья.

Кроме того, ухудшение погоды повышает риски на дорогах — ожидается рост числа ДТП, затруднения в движении всех видов транспорта. Возможны сбои в работе ЖКХ, а в отдельных районах с перепадами рельефа — оползни и склоновые смывы.