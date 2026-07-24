Почти 43% молочки для нижегородских больниц и школ не прошли проверку качества. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Практически каждый второй образец молочной продукции в социальных учреждениях Нижегородской области не прошел проверку качества. Таковы данные регионального Россельхознадзора по итогам проверок с начала года.

В 14 социально значимых учреждениях — больницах, школах и других организациях — отобрали 28 проб молочной продукции. Из них 12 (почти 43%) не соответствовали заявленным характеристикам.

В числе нарушений — отклонения по жирно-кислотному составу, наличие растительных жиров вместо молочных, а также превышение допустимого уровня дрожжей и плесени. Некачественными оказались ряженка, творог, сливочное масло, сыр и пастеризованное питьевое молоко. Часть продукции производилась в регионе, часть поступала из других областей.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года отобрали всего 6 проб в трех учреждениях, из которых 5 оказались с нарушениями — в основном по жирно-кислотному составу и наличию растительных фальсификатов. Увеличение числа проверок в этом году связано с ужесточением контроля за качеством питания в социальной сфере, пояснили в надзорном ведомстве.

По каждому случаю выявленных несоответствий материалы переданы в сами социальные учреждения. Производителям проблемной продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушений, а декларации о соответствии на бракованные партии отозваны.