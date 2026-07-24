Нижегородские ученые запатентовали новую решетку для реакторов атомных ледоколов Фото: Министерство промышленности, торговли и предпринимательства по Нижегородской области

Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева создали дистанционирующую и перемешивающую решетку тепловыделяющей сборки ядерного энергетического реактора. На свое изобретение специалисты получили евразийский патент. Об этом сообщает Министерство промышленности, торговли и предпринимательства по Нижегородской области.

Такая решетка необходима для фиксации тепловыделяющих сборок – пучков длинных стержней внутри ядерного реактора, между которыми движется теплоноситель. Она удерживает стержни в заданном положении, не давая им соприкасаться, и обеспечивает равномерное омывание теплоносителем. Кроме того, решетка предотвращает застой жидкости и местный перегрев, а также снижает количество уникальных деталей в конструкции.

Запатентованная конструкция состоит их трех рядов пластин с одинаковой толщиной и шириной, которые пересекаются друг с другом. Одинаковый размер упрощает производство.

Разрабатывали конструкцию больше года девять специалистов: ученые и инженеры НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

Решетку хотят применять в активной зоне реакторов типа «РИТМ», которые используются на новых атомных ледоколах. Ведомство пояснило, что в дальнейшем изобретение можно будет применять и на атомных станциях малой мощности, а также на плавучих атомных энергоблоках.

– После доработки конструкции решетка может быть применена в составе ядерных реакторов большой мощности (ВВЭР), – добавило ведомство.

Разработка происходила при участии предприятия-партнера из атомной отрасли – АО «ОКБМ Африкантов». А также в рамках программы развития НГТУ им. Р. Е. Алексеева «Приоритет 2030».