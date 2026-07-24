ННГУ внесли в список угроз нацбезопасности США

ННГУ внесли в список угроз нац безопасности США Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского оказался в списке угроз национальной безопасности США. Список опубликовало Министерство обороны США.

– Оказывается, Пентагон тоже выпускает рейтинг вузов. Причём, особо эксклюзивный. Мы в него, конечно, входим, что ещё раз подтверждает высокий уровень нашей науки и образования. Мир вашему дому. Спасибо за высокую оценку, – написал в своих соцсетях ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.

Помимо ННГУ в список вошли еще 32 российских вуза и НИИ. Среди них МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Сколковский институт науки и технологий, Высшая школа экономики, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева и другие. В соответствии с опубликованным документом, министерство обороны США не будет финансировать фундаментальные исследования, если они будут проводиться совместно с этими организациями.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен