Бастрыкин затребовал доклад по делу о банде подростков из Нижнего Новгорода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о банде подростков, которая избивает прохожих в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Группа хулиганов из Нижнего Новгорода систематически нападает на случайных людей и избивает их прямо в центре города. Сюжет об этом вышел на региональном телеканале «Кстати…».

– Пару раз в живот ударили моего друга, пытались «брать на захват» и опрокинуть, – поделился один из потерпевших.

Также он поблагодарил мужчину, вышедшего в момент потасовки из здания. С его помощью подростков удалось разнять.

Как сообщает СК России, недавно юные нарушители общественного порядка напали на музыкантов. Ребята возвращались после репетиции, и по случайным обстоятельствам стали жертвами избиения. Ведомство отмечает, что это не первый случай.

По факту нарушения Следственными органами СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела у руководителя регионального управления Айрата Ахметшина.