Архитектурный облик масштабного склада утвердили в Нижнем Новгороде Фото: Официальный сайт Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Складской комплекс построят в Нижегородской области в поселке Черепичном. Минград уже согласовал его архитектурно-градостроительный облик. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Склад сделают одноэтажным, его площадь – 6,6 тысяч квадратных метров. Общая площадь застройки будет занимать немного больше – 6,8 тысяч.

В приказе есть приложение с иллюстрациями, на которых изображена визуализация проекта. Так, согласно ей, здание будет выполнено в синем цвете.

Инвестором выступает компания «Хайджин текнолоджиз».