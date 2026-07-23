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НовостиОбщество23 июля 2026 13:42

Архитектурный облик масштабного склада утвердили в Нижнем Новгороде

Помещение построят в поселке Черепичном
Елена ПАШКИНА
Архитектурный облик масштабного склада утвердили в Нижнем Новгороде Фото: Официальный сайт Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Архитектурный облик масштабного склада утвердили в Нижнем Новгороде Фото: Официальный сайт Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Складской комплекс построят в Нижегородской области в поселке Черепичном. Минград уже согласовал его архитектурно-градостроительный облик. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Склад сделают одноэтажным, его площадь – 6,6 тысяч квадратных метров. Общая площадь застройки будет занимать немного больше – 6,8 тысяч.

В приказе есть приложение с иллюстрациями, на которых изображена визуализация проекта. Так, согласно ей, здание будет выполнено в синем цвете.

Инвестором выступает компания «Хайджин текнолоджиз».