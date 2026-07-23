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НовостиОбщество23 июля 2026 11:19

Нижегородцы пожаловались на сбои мобильного интернета 23 июля

Ограничения ввели на фоне беспилотной опасности
Валерия МУРОМЦЕВА
Нижегородцы пожаловались на сбои мобильного интернета 23 июля.

Нижегородцы пожаловались на сбои мобильного интернета 23 июля.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июля жители Нижнего Новгорода вновь столкнулись с проблемами при использовании мобильного интернета. Пользователи нескольких операторов связи сообщали о нестабильной работе сети или полном отсутствии доступа к сети.

По данным сервиса Detector404, за сутки от нижегородцев поступило более 300 жалоб на качество интернет-услуг. Сбои затронули абонентов сразу нескольких операторов. У части горожан связь работала с перебоями, у других — полностью отсутствовала.

Причиной ограничений, вероятно, стал режим беспилотной опасности, введённый в регионе около двух часов ночи 23 июля. О конкретных сроках восстановления связи не сообщается — ограничения действуют до отмены особого режима.

Это не первый случай перебоев в Нижнем Новгороде. Как показывает практика, голосовая связь и отправка СМС при этом чаще всего остаются доступными. Также обычно работают "белые списки".