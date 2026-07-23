Нижегородцам рассказали, как вернуться к нормальной жизни после ЧМ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти 40 дней нижегородские футбольные болельщики жили по американскому времени, смотрели матчи до утра и жили эмоциями. Турнир закончился, а вместе с ним исчез и источник ярких переживаний. Теперь многие жалуются на апатию, разбитость и бессонницу, пишет НИА «Нижний Новгород».

Как рассказала руководитель Психологической службы ПИМУ Мария Халак, за полтора месяца у болельщиков сформировалась привычка к постоянным эмоциональным всплескам. Мозг регулярно получал мощную стимуляцию за счёт выброса дофамина, серотонина и окситоцина. Когда турнир закончился, этот источник исчез. «Жизнь может казаться серой не потому, что она объективно ухудшилась, а потому, что нейромедиаторная планка была искусственно поднята до небес», — пояснила психолог. Вторая проблема — сбитый режим сна. За месяц ночных просмотров циркадные ритмы могли сместиться на 3–4 часа.

По словам эксперта, восстановление займёт около месяца. Первые улучшения возможны уже через 10 дней. Специалисты рекомендуют ложиться до 23:00, постепенно возвращаться к привычному графику, больше гулять и не ругать себя за временную усталость. «Если больше двигаться, то накопленные, нереализованные адреналиновые эмоции уйдут», — добавила директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.