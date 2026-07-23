Нижегородка отсудила 100 тысяч рублей из-за обрушившегося потолка в квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Нижнего Новгорода отсудила у регионального фонда капремонта 100 тысяч рублей за обрушившийся потолок в квартире и травмы, полученные в результате инцидента. Такое решение принял областной суд.

Инцидент с падением потолка произошел в доме на Верхневолжской набережной в июне 2025 года. По мнению истицы, это произошло из-за некачественного ремонта кровли. Чтобы устранить повреждения квартиры, требуется немаленькая сумма – 137 тысяч рублей. А также потерпевшая потребовала моральную компенсацию в виде 100 тысяч рублей за причиненные травмы. Однако суд первой инстанции отказал женщине в этом требовании.

Потерпевшая не сдалась и решила доказать свою правоту – подала апелляцию. При повторном рассмотрении дела суд установил, что хозяйка квартиры действительно получила ущерб здоровью из-за некачественного ремонта кровли. Ее реставрацией занимался Фонд капительного ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Областной суд обязал организацию выплатить хозяйке квартиры денежные средства в размере 100 тысяч рублей.