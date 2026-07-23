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НовостиПроисшествия23 июля 2026 7:17

Два автомата и боеприпасы изъяли у жителя Нижегородской области

У мужчины обнаружили целый арсенал оружия
Ирина ШВЫРКАЕВА
Два автомата с патронами изъяли у жителя Нижегородской области.

Два автомата с патронами изъяли у жителя Нижегородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области полицейские и сотрудники ФСБ нагрянули с обыском к местному жителю и обнаружили у него внушительный склад оружия. Изъятого хватило бы на небольшое подразделение.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по региону, оперативники изъяли автомат Калашникова калибра 5,45 мм с шестью магазинами и более чем 290 патронами к нему. Вторым экземпляром оказался чешский автомат CZ 805 BREN — тоже с магазином и боеприпасами. Кроме того, среди «находок» оказался порох. Общий вес и предназначение изъятого сейчас устанавливают эксперты.

Против мужчины возбуждено сразу два уголовных дела по статье о незаконном хранении оружия. Пока он остаётся под подпиской о невыезде.