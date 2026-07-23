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НовостиОбщество23 июля 2026 6:08

Дополнительная остановка появится у электрички Моховые Горы – Нижний Новгород

Ее введут с 27 июля
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дополнительная остановка появится у электрички Моховые Горы – Нижний Новгород.

Дополнительная остановка появится у электрички Моховые Горы – Нижний Новгород.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Электричка №6277 сообщением Моховые Горы – Нижний Новгород с 27 июля 2026 года начнёт останавливаться на остановочном пункте Дружба. Изменения внесены Горьковской железной дорогой в расписание вечернего рейса.

Время отправления со станции Моховые Горы перенесено на четыре минуты раньше — поезд будет отправляться в 21:28 и прибывать на о.п. Дружба в 21:40. В Нижний Новгород состав по-прежнему будет приходить в 22:06.

Дополнительные электрички на данном направлении запущены с 9 июля 2026 года для повышения комфорта пассажиров и улучшения транспортной доступности.