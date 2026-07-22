Из-за нехватки топлива нижегородская уборочная кампания оказалась под угрозой. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские аграрии столкнулись с дефицитом горюче-смазочных материалов в самый разгар подготовки к уборке урожая. Нехватка топлива и рост цен стали одной из главных тем заседания комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Олег Григорьев, для проведения уборочной кампании 2026 года сельхозпредприятиям требуется 31,4 тысячи тонн дизельного топлива и 6,7 тысячи тонн бензина. Однако ситуация на рынке остается напряженной: стоимость летнего дизельного топлива достигла 92 тысяч рублей за тонну без учета доставки, а поставки бензина осложняются действующими лимитами на автозаправочных станциях.

Для стабилизации ситуации региональные власти совместно с федеральными структурами и нефтяными компаниями договорились о сдерживании цен и приоритетном отпуске топлива сельхозпроизводителям. Кроме того, компания «ЛИКАРД» организует дополнительные поставки региональному оператору. В первую очередь топливо направят хозяйствам и предприятиям пищевой промышленности, от которых зависит проведение уборочной кампании и обеспечение жителей продуктами.

Председатель профильного комитета Игорь Тюрин подчеркнул, что обеспечение аграриев ГСМ остается одной из ключевых задач. По его словам, от своевременных поставок топлива напрямую зависят сроки уборки урожая и продовольственная безопасность Нижегородской области.