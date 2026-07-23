Владислав Атмахов рассказал пенсионерам о новой партийной программе. ФОТО: НРО ЛДПР.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов посетил пансионат «Хвойный город», где проживает свыше 70 пенсионеров. Там он рассказал представителям старшего поколения о новой партийной программе «Пенсионеры России». Подробности визита сообщили в пресс-службе НРО ЛДПР.

- Старшее поколение заслуживает заботы и защиты, - отметил Владислав Атмахов. - Главная цель программы — не точечные улучшения, а системное повышение качества жизни пожилых людей, обеспечение их финансовой стабильности и долголетия.

Новая партийная программа ЛДПР рассчитана на 2027-2032 годы. На недавнем расширенном заседании фракции ЛДПР в Госдуме Председатель партии Леонид Слуцкий передал в Социальный фонд РФ проект данной государственной программы. Она включает в себя свыше 80 инициатив, каждая из которых призвана улучшить жизнь пожилых россиян.

Координатор НРО ЛДПР посетил пансионат «Хвойный город». ФОТО: НРО ЛДПР.

К слову, пожилые нижегородцы могут следить за всеми новостями о пенсионной системе на специально созданной ЛДПР платформе в «Одноклассниках». Здесь публикуются новости, полезные материалы и ответы на возникающие у пенсионеров вопросы.