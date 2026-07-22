Непогода остановила движение трамвая №2 в Нижнем Новгороде

Трамвай №2 отменили в Нижнем Новгороде после непогоды. Фото: ООО «Экологические проекты»

В Нижнем Новгороде временно прекращено движение трамваев по маршруту №2. Ограничения ввели после непогоды, которая повредила контактную сеть на улице Большой Печерской. Сейчас на месте работают специалисты компании «Экологические проекты», устраняющие последствия аварии, сообщили в ЦРТС.

Из-за повреждения инфраструктуры трамвайное сообщение по маршруту №2 приостановлено до завершения восстановительных работ. Специалисты занимаются ремонтом контактной сети, чтобы как можно быстрее вернуть движение общественного транспорта к привычному графику.

Изменения затронули и автобусные перевозки. В связи с ликвидацией последствий непогоды на улице Адмирала Васюнина временно скорректирован маршрут автобуса №16. На период проведения работ он следует по улицам Ванеева и Надежды Сусловой.

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать временные ограничения при планировании поездок и при возможности выбирать альтернативные маршруты. О возобновлении движения трамвая №2 и возвращении автобуса №16 на обычную схему движения сообщат после завершения всех восстановительных работ.