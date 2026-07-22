Более 700 участников СВО и их семей подали документы в нижегородские колледжи. Фото: Минобр Нижегородской области

Более 700 ветеранов специальной военной операции и членов их семей уже подали документы для поступления в колледжи и техникумы Нижегородской области. Они будут зачислены в первоочередном порядке и смогут бесплатно получить среднее профессиональное образование. Приемная кампания в учреждениях СПО региона продлится до 15 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одним из главных нововведений приемной кампании 2026 года стало расширение образовательных возможностей для участников СВО. Теперь они могут бесплатно получить не только первую, но и вторую специальность, если решили сменить профессию или освоить новое направление.

Как отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, такое право закреплено изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу в конце 2025 года. Ранее бесплатное обучение по программам среднего профессионального образования предоставлялось только один раз. Теперь ветераны СВО смогут повторно пройти обучение за счет государства, что поможет им адаптироваться к современным требованиям рынка труда и получить востребованную профессию.

Для оформления льготы необходимо подтвердить участие в специальной военной операции. В качестве подтверждающих документов принимаются справка воинской части или военкомата, выписка из приказа либо удостоверение ветерана боевых действий. Подробные условия приема и перечень необходимых документов размещены на официальных сайтах колледжей и техникумов региона.