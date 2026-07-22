Спрос на ипотеку в Нижегородской области вырос более чем на 66% с начала года. Фото: Никита Духник

Спрос на ипотеку значительно вырос в Нижегородской области – за первые пять месяцев 2026 года банки выдали жителям региона 7 670 жилищных кредитов, что на 66,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на ЦБ РФ.

По словам министра строительства Нижегородской области Дмитрия Груничева, оживление ипотечного рынка помогает поддерживать спрос на новое жилье и позволяет застройщикам сохранять высокие темпы строительства. Благодаря этому у большего числа семей появляется возможность приобрести собственную квартиру или улучшить жилищные условия.

Заметный рост наблюдается и на рынке индивидуального жилищного строительства. Объем ипотечного кредитования на покупку и строительство частных домов за год увеличился на 78,6%, достигнув 4,3 млрд рублей.

Одним из главных факторов, поддерживающих спрос, остаются льготные ипотечные программы. В регионе продолжают действовать «Семейная ипотека», «ИТ-ипотека» и «Сельская ипотека». Самой востребованной остается семейная программа, которая позволяет приобрести квартиру в новостройке или построить индивидуальный дом с использованием счета эскроу, включая покупку земельного участка. Развитие жилищного строительства продолжается в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни».