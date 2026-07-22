Нижегородцам напомнили о сокращении рабочего дня в жару. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Нижегородской области имеют право на сокращение рабочего дня, если температура воздуха на рабочем месте превышает установленные нормы. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на Профсоюз работников здравоохранения региона.

Так, если в помещении воздух прогрелся до 28,5 градуса, продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час. При температуре 29 градусов смену необходимо уменьшить уже на два часа, а если столбики термометров показывают 30,5 градуса и выше – сразу на четыре часа. Такие требования предусмотрены статьями 214 и 216.1 Трудового кодекса РФ и направлены на защиту здоровья работников.

Отдельные правила действуют для тех, кто трудится на открытом воздухе. Если температура превышает 32,5 градуса, непрерывно работать можно не более 15-20 минут. После этого сотрудникам положен отдых продолжительностью 10-12 минут в охлаждаемом помещении.

Кроме того, специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим. При температуре воздуха выше 30 градусов человеку необходимо выпивать не менее полулитра воды каждый час. При этом кофе и другие напитки с кофеином не заменяют обычную питьевую воду.

Если из-за жары самочувствие ухудшилось, специалисты советуют не игнорировать симптомы: зафиксировать температуру на рабочем месте, сообщить о ситуации руководителю или обратиться за помощью в профсоюз.