Нижегородцам назвали улицы, где чаще всего эвакуируют автомобили на штрафстоянку. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде с начала 2026 года зарегистрировано более пяти тысяч нарушений правил остановки и стоянки. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В число самых проблемных участков вошли улицы Максима Горького, Славянская, Тверская, Большая Покровская, Рождественская, Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, улицы Свободы, Дмитрия Павлова, а также Бурнаковский проезд и переулок Гранитный.

Параллельно специалисты департамента административно-технического и муниципального контроля фиксируют массовые нарушения правил благоустройства. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в ведомстве, с начала года за парковку на газонах и озеленённых территориях вынесено более 16 тысяч постановлений. Нарушителям грозят штрафы по ч. 2 ст. 3.8 КоАП Нижегородской области. Статья предусматривает наказание за размещение транспортных средств (в том числе разукомплектованных) на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озеленённых территориях, пешеходных дорожках.