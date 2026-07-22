9 человек будут судить за аферы со страховками на 8,5 млн руб в Нижнем Новгороде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере страхования – перед судом предстанут девять человек, которых следствие считает участниками организованной группы, занимавшейся инсценировкой дорожно-транспортных происшествий ради получения страховых выплат. Ущерб страховым компаниям превысил 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, обвиняемые намеренно устраивали фиктивные аварии, после чего обращались в страховые компании за компенсацией. При оформлении документов они сообщали недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, а полученные выплаты делили между собой и тратили на личные нужды.

Следователи считают, что двое организаторов приобретали автомобили, подбирали водителей и распределяли роли между участниками схемы. Чаще всего в постановочных авариях использовали «ГАЗели», автомобили марки «ГАЗ» и другой грузовой транспорт, который выступал в качестве предполагаемого виновника происшествия.

По данным следствия, группа действовала с конца ноября 2019 года по сентябрь 2022 года. За это время, как полагают правоохранители, были совершены 24 эпизода мошенничества на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Ранее уголовное дело в отношении еще 24 предполагаемых участников уже было направлено в суд.

Девяти обвиняемым вменяют мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Материалы переданы в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода. Отдельно в суд направлено дело еще одной предполагаемой участницы группы.