Прокуратура добилась наказания виновных в банкротстве застройщика в Дзержинске. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Нижегородской области и привлек к субсидиарной ответственности пятерых человек, чьи действия привели к банкротству ООО «Альбион» – компании, не завершившей строительство жилого комплекса «Радуга» в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Апелляционная инстанция отменила определение суда первой инстанции, признав, что именно действия этих лиц стали причиной финансовой несостоятельности застройщика и невозможности достроить жилой комплекс. Теперь они будут отвечать по обязательствам компании.

История долгостроя затронула сотни семей. Чтобы восстановить права участников долевого строительства, объект был достроен за счет бюджетных средств. На завершение строительства направили более 1,2 миллиарда рублей.

Благодаря этому квартиры получили 251 дольщик, однако часть бюджетных расходов пока остается непогашенной. Именно эту сумму предстоит возместить лицам, которых суд привлек к субсидиарной ответственности.

Решение апелляционного суда стало очередным этапом в восстановлении нарушенных прав дольщиков и возмещении ущерба, причиненного банкротством недобросовестного застройщика.