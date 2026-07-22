Новый птицеводческий комплекс заработал в Ардатовском округе. Фото: Минсельхоз Нижегородской области

В селе Михеевка Ардатовского муниципального округа завершено строительство современной площадки по производству столового яйца. Инвестиции в проект составили 2,9 млрд рублей, выход на полную мощность позволит Нижегородской области дополнительно получать до 295 млн штук яйца в год.

Проект реализован агрохолдингом «Русское поле» при государственной поддержке в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На площади почти 50 тысяч квадратных метров разместились пять цехов для содержания несушек по 200 тысяч голов в каждом и два цеха для ремонтного молодняка по 100 тысяч голов. Создано 150 новых рабочих мест. Как отметил генеральный директор агрохолдинга Антон Романов, мощность площадки составляет 1 млн яиц в сутки.

Заместитель губернатора Егор Поляков подчеркнул, что развитие яичного производства — одно из приоритетных направлений АПК региона. Уровень самообеспеченности Нижегородской области уже достиг 137%, что позволяет наращивать экспортный потенциал и направлять излишки в другие регионы. За первое полугодие 2026 года рост объёма производства яиц составил 9%.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов напомнил, что агрохолдинг реализует масштабную инвестиционную программу. В 2024 году было подписано соглашение о сотрудничестве на сумму более 13 млрд рублей. В прошлом году открылся первый за 50 лет комплекс по производству мяса бройлера «Верхополье», а в этом году запущена «Михеевка». По новому проекту из регионального бюджета возмещена часть процентной ставки по кредитам.