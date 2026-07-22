Глеб Никитин поручил ускорить подготовку к 650-летию Большого Мурашкина. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей поездки в Большемурашкинский округ обсудил подготовку рабочего поселка Большое Мурашкино к празднованию 650-летия. Юбилей отметят в 2027 году, а для координации всех мероприятий уже создан организационный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В ходе визита глава региона осмотрел объекты культурного наследия, социальную инфраструктуру и общественные пространства, которым предстоит стать частью масштабной программы обновления. По словам Глеба Никитина, при подготовке к юбилею важно не только сделать поселок более комфортным для жителей и привлекательным для туристов, но и сохранить его историческое наследие. Он подчеркнул, что уважение к прошлому должно стать основой дальнейшего развития территории.

Как сообщил глава местного самоуправления Николай Беляков, муниципалитет уже приступил к подготовительным работам. К юбилею планируется привести в порядок дороги местного значения, построить новые тротуары, благоустроить центральную площадь, где появятся пешеходный фонтан и памп-трек.

Председатель профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков отметил, что внимание региональных властей позволит реализовать все намеченные проекты в срок. По его словам, профильным министерствам уже даны необходимые поручения, а округ может рассчитывать на поддержку при реализации юбилейной программы.

Большое Мурашкино впервые упоминается в летописях в 1377 году. Сегодня округ входит в число лидеров региона по эффективности работы муниципалитетов и уровню качества жизни населения.