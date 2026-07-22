300 миллионов рублей дополнительно выделили на дороги Нижнего Новгорода

Депутаты поддержали новые расходы бюджета Нижнего Новгорода. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода одобрили очередные изменения в муниципальный бюджет. Одним из ключевых решений стало выделение дополнительных 300 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог. Финансирование позволит подготовить дорожную сеть к осенне-зимнему периоду, когда значительно возрастают нагрузка на инфраструктуру и затраты на ее обслуживание. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграмм-канале.

Кроме того, парламентарии согласовали выделение около 80 миллионов рублей на капитальный ремонт улицы Маслякова. Сейчас на объекте продолжается масштабное обновление, которое включает замену инженерных коммуникаций и ремонт дорожного полотна. Первоначально завершить работы планировали в течение двух лет, однако было принято решение закончить их уже до конца текущего года.

Дополнительные средства также направят на ремонт муниципальных инженерных сетей, а также установку и модернизацию светофорных объектов. Это позволит повысить надежность городской инфраструктуры и сделать движение транспорта более безопасным.

Еще одним решением заседания стала передача в муниципальную собственность 14 квартир, предназначенных для детей-сирот. Жилье расположено в Сормовском, Автозаводском, Канавинском и Кстовском районах, а также в Новинках. После оформления необходимых документов квартиры будут предоставлены тем, кто имеет право на такую меру государственной поддержки.