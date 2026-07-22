Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о первой волне гриппа в сентябре. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Первая волна сезонного гриппа может начаться в Нижегородской области уже в первые дни сентября. В регионе к новому эпидемическому сезону уже готовятся и рассчитывают привить от гриппа не менее 60% населения. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Особое внимание власти уделят вакцинации людей старше 60 лет и детей. Для них рекомендовано использовать современные четырехвалентные инактивированные вакцины, которые защищают сразу от нескольких наиболее распространенных штаммов вируса.

До 30 сентября регионам необходимо полностью проверить готовность медицинских учреждений к росту заболеваемости. Больницы должны сформировать запас тест-систем, масок и защитных костюмов, а также убедиться в исправности «холодовой цепи» для хранения вакцин.

Кроме того, для лабораторий установлен строгий норматив: доставка биоматериала, проведение исследований на грипп и COVID-19, а также передача результатов в медучреждение должны занимать не более суток на каждом этапе.

Если из-за гриппа и ОРВИ занятия будут пропускать 20% учащихся класса или школы, образовательный процесс смогут временно приостановить. Работодателям также рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, защищать работников, занятых на улице, от переохлаждения и не допускать к работе людей с признаками простуды.