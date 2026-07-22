Нижегородские власти поддержат пострадавших от пожара поставщиков Wildberries. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские власти намерены защитить интересы региональных поставщиков, пострадавших из-за пожаров на складах Wildberries. Соответствующие переговоры планируется провести с маркетплейсом. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области.

Одной из главных тем совещания стало положение логистической отрасли и малого бизнеса. По словам главы региона, сегодня предприятия испытывают серьезную нагрузку из-за роста налогов, высоких процентных ставок по кредитам, снижения спроса и увеличения расходов. В этих условиях бизнесу необходимы дополнительные меры поддержки.

Для транспортных компаний регион подготовит обращение в правительство России с предложением временно отказаться от взимания платы либо от индексации тарифов в системе «Платон». Кроме того, власти поддержат инициативу бизнеса о введении моратория на внеплановые проверки и налоговых каникулах, а также выступят за равные условия работы российских перевозчиков и иностранных компаний, выполняющих каботажные перевозки.

Для малого бизнеса предусмотрены отдельные инициативы. В регионе планируют перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, а также предложить пересмотреть порядок расчета НДС для продавцов маркетплейсов. Сейчас в налоговую базу включается комиссия торговых площадок, которая в отдельных случаях достигает 50-70% стоимости товара.