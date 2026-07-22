Марат Хуснуллин отметил проекты благоустройства Нижегородской области. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Проекты благоустройства, реализованные в Нижегородской области, получили высокую оценку заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. В числе лучших примеров он назвал обновленные общественные пространства в Володарске и Навашине, созданные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

По словам Марата Хуснуллина, с начала 2025 года в стране благоустроили уже более 8,5 тысячи территорий. Из них около 6,4 тысячи – общественные пространства, еще свыше 2,1 тысячи – дворовые территории. Кроме того, реализован 261 проект – победитель Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

В Нижегородской области в число наиболее заметных проектов вошла «Володарская мозаика». Здесь восстановили историческое панно 1978 года, установили сухой фонтан и сцену, оборудовали площадки для мастер-классов, детского отдыха и благоустроили прилегающие дворы.

Еще одним примером стал проект «Путь корабела» в Навашине. После реконструкции парк разделили на несколько тематических зон, а у озера появились пляж, пирс-причал и прогулочная набережная. Как отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, работа по обновлению городских пространств продолжится до 2030 года в рамках национального проекта.