Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика22 июля 2026 8:38

Марат Хуснуллин отметил проекты благоустройства Нижегородской области

Вице-премьер рассказал о благоустройстве Володарска и Навашина в рамках нацпроекта
Евгения ФРОЛОВА
Марат Хуснуллин отметил проекты благоустройства Нижегородской области.

Марат Хуснуллин отметил проекты благоустройства Нижегородской области.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Проекты благоустройства, реализованные в Нижегородской области, получили высокую оценку заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. В числе лучших примеров он назвал обновленные общественные пространства в Володарске и Навашине, созданные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

По словам Марата Хуснуллина, с начала 2025 года в стране благоустроили уже более 8,5 тысячи территорий. Из них около 6,4 тысячи – общественные пространства, еще свыше 2,1 тысячи – дворовые территории. Кроме того, реализован 261 проект – победитель Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

В Нижегородской области в число наиболее заметных проектов вошла «Володарская мозаика». Здесь восстановили историческое панно 1978 года, установили сухой фонтан и сцену, оборудовали площадки для мастер-классов, детского отдыха и благоустроили прилегающие дворы.

Еще одним примером стал проект «Путь корабела» в Навашине. После реконструкции парк разделили на несколько тематических зон, а у озера появились пляж, пирс-причал и прогулочная набережная. Как отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, работа по обновлению городских пространств продолжится до 2030 года в рамках национального проекта.