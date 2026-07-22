Нижегородская стройфирма задолжала 67 сотрудникам более 3 миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело после того, как строительная компания не выплатила зарплату 67 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, с апреля по июнь 2026 года генеральный директор строительной организации не выплачивал работникам заработную плату в полном объеме. При этом, как считают следователи, у предприятия была возможность своевременно рассчитаться с коллективом, однако поступающие средства направлялись на другие хозяйственные расходы, которые не относились к первоочередным.

По факту полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают финансовую документацию компании и принимают меры для восстановления нарушенных прав работников.

В Следственном комитете подчеркнули, что одной из главных задач расследования станет полное погашение задолженности перед всеми сотрудниками предприятия.