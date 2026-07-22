Гаражную амнистию продлили до 2031 года в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Нижегородской области, которые еще не успели узаконить свои гаражи и земельные участки под ними, получили дополнительное время. Государственная Дума приняла закон, продлевающий действие «гаражной амнистии» еще на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГД РФ.

Изначально упрощенный порядок оформления должен был завершиться 1 сентября 2026 года. Однако депутаты решили продлить его, чтобы больше владельцев смогли зарегистрировать свою недвижимость без лишних бюрократических процедур. Изменения внесены в закон о введении в действие Земельного кодекса России.

«Гаражная амнистия» позволяет гражданам оформить в собственность индивидуальные гаражи, а также земельные участки, на которых они расположены. Такая процедура значительно упрощает регистрацию прав на объекты, которые долгие годы использовались без полного пакета документов.

По данным Росреестра, за время действия программы по всей стране уже зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и земельных участков. Как отметил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, благодаря продлению амнистии официально оформить удастся еще не менее 500 тысяч объектов.