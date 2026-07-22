Спрос на новостройки и вторичное жилье в Нижегородской области вырос за полгода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области зафиксирован рост числа сделок с жилой недвижимостью. Увеличилось как количество договоров участия в долевом строительстве, так и регистраций прав собственности по договорам купли-продажи и мены. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление Росреестра.

За первые шесть месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали 4170 договоров участия в долевом строительстве. Это на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было оформлено 3613 таких соглашений. Только в июне Росреестр зарегистрировал 767 договоров, что на 14% превышает показатель июня 2025 года.

Положительная динамика наблюдается и на вторичном рынке. В июне было зарегистрировано 5675 прав собственности по договорам купли-продажи и мены жилья — сразу на 51% больше, чем годом ранее. Всего с января по июнь этот показатель достиг 28 322, увеличившись на 24,1%.

Наиболее активным районом Нижнего Новгорода по числу сделок на вторичном рынке стал Автозаводский, где за полгода оформили 1947 сделок. Следом идут Советский, Канавинский, Сормовский, Московский, Нижегородский, Ленинский и Приокский районы. При этом еще по итогам прошлого года в регионе отмечалось снижение числа сделок купли-продажи жилья на 22%, а количество оформленных ипотек за год, напротив, выросло на 66,2%.