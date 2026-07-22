Борьбу со незаконными свалками предложили усилить в Нижегородской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Борьбу с несанкционированным сбросом отходов предложили усилить в Нижегородской области. С такой инициативой выступили депутаты регионального Законодательного Собрания, рассмотревшие соответствующие поправки в КоАП РФ на заседании профильного комитета 21 июля.

Главная новация — до 1 января 2030 года разрешить использовать для фиксации нарушений любые камеры с функцией отображения даты и времени, даже если они не являются специальными измерительными приборами. При этом органы экологического надзора обязаны вести реестр таких устройств с указанием моделей и мест установки. Трёхлетний переходный период позволит наработать практику и при необходимости скорректировать норму.

Особое внимание депутаты уделили грузовому транспорту, прицепам и самоходным машинам — именно они наносят наибольший ущерб при сбросе отходов в неположенных местах. Сейчас конфисковать транспортное средство как орудие правонарушения можно только у юридических лиц. Недобросовестные компании обходят это ограничение, передавая машины в аренду физическим лицам. Авторы инициативы предлагают устранить этот пробел.

На заседании также прозвучала тревожная статистика. Как отметил председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин, на начало года в регионе насчитывалось более 250 несанкционированных свалок, а бюджетные расходы на их ликвидацию превысили 100 миллионов рублей.

- Проблема несанкционированных свалок остаётся одной из самых острых для нашего региона и страны в целом, — подчеркнул Евгений Люлин. — Предлагаемые изменения позволят фиксировать нарушения с помощью качественных камер, идентифицировать транспорт и привлекать виновных к ответственности.

Председатель комитета по экологии Владислав Атмахов добавил, что в адрес комитета поступает множество обращений от граждан по вопросам обращения с отходами. По его словам, необходим комплексный подход, включающий контроль за региональными операторами, мониторинг контейнерных площадок и усиление ответственности для нарушителей.

- Возможность конфискации транспорта при повторных нарушениях станет серьёзным сдерживающим фактором, — заявил Владислав Атмахов. — Уверен, что принятие этих поправок на федеральном уровне позволит навести порядок не только в Нижегородской области, но и в целом по стране.