Аграриям Нижегородской области могут разрешить заправляться без очереди

Для проведения уборочной кампании аграриям необходимо 31,5 тысячи тонн дизеля и 6 тысяч тонн бензина. Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские власти прорабатывают возможность включения аграриев в список организаций, которые смогут заправляться на АЗС вне очереди наравне с экстренными службами. Об этом пишет "Коммерсантъ - Приволжье".

Как сообщил на заседании комитета Законодательного собрания по развитию сельских территорий 21 июля заместитель министра сельского хозяйства региона Олег Григорьев, для проведения уборочной кампании аграриям необходимо 31,5 тысячи тонн дизеля и 6 тысяч тонн бензина. С весны стоимость топлива выросла на 20–36%: тонна дизеля сейчас обходится в 93 тысяч рублей, бензина — в 85,9 тысячи рублей.

Поставки дизеля удалось наладить через дочернюю структуру ЛУКОЙЛа — компанию «Ликард» и региональных трейдеров, которые обеспечивают около половины общего объёма отгрузок. В сутки предприятия АПК получают порядка 400 тонн дизтоплива. Напряжённость снизилась: если ранее каждую заявку сопровождали индивидуально, то теперь система выстроена напрямую с поставщиками, отметил Григорьев. К 21 июля из запланированных на месяц 9,5 тысячи тонн дизеля аграриям отгружено 5,5 тысячи тонн.

С бензином ситуация сложнее. Долгое время АИ-92 вообще не поставлялся, затем удалось договориться об увеличении лимитов по топливным картам. Сейчас прорабатывается возможность мелкооптовых поставок бензина объёмом до 25 тонн, однако пока отгрузки приостановлены. В министерстве собрано около 60 заявок на 450 тонн бензина — их обеспечение является приоритетом.

Предприятиям АПК рекомендовано создать запасы топлива, минимальный объём дизеля должен покрывать полутора-двухмесячную потребность. К формированию резерва планируют привлечь независимые сети АЗС, которые могут стать распределительными хабами для хозяйств, не имеющих собственных хранилищ. Кроме того, обсуждается вопрос о включении аграриев и предприятий пищевой промышленности в «белые списки» для внеочередной заправки.

Напомним, с 9 июля в регионе действуют ограничения продажи топлива по чётным и нечётным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Власти также рассматривали возможность введения продаж по QR-кодам, но это решение пока не принято.