Власти запустят новый автобусный маршрут до Кстова после жалоб нижегородцев. Фото: ЦРТС Нижегородской области

Жители Нижнего Новгорода и Кстова смогут пользоваться новым автобусным маршрутом №125, который свяжет улицу Усилова с автостанцией Кстова. Такое решение приняли после проверки, организованной Министерством транспорта Нижегородской области из-за многочисленных обращений пассажиров на отсутствие автобусов на маршруте №225. Об этом сообщили в ЦРТС Нижегородской области.

Проверка показала, что маршрут №225, работавший по нерегулируемым тарифам, не обеспечивал стабильное транспортное сообщение. В результате региональные власти решили заключить государственный контракт на обслуживание нового маршрута №125 с перевозчиком ООО «Столица Авто».

Для пассажиров будут действовать городские тарифы. Стоимость одной поездки составит 40 рублей. Ознакомиться с расписанием движения автобусов можно на официальном портале автоматизированной системы информирования пассажиров.

Власти рассчитывают, что запуск нового маршрута позволит обеспечить регулярное сообщение между Нижним Новгородом и Кстовом и решить проблему, на которую ранее неоднократно жаловались жители.