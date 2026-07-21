Уголовное дело из-за долгов по зарплате на 3 миллиона рублей возбудили в Сергаче. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сергаче после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам дорожной организации. По данным надзорного ведомства, 66 сотрудников ООО «Девис» не получали деньги с апреля по июнь 2026 года, а общая сумма задолженности превысила три миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки исполнения трудового законодательства выяснилось, что предприятие, занимающееся строительством и обслуживанием автомобильных дорог, на протяжении нескольких месяцев не выплачивало заработную плату своим сотрудникам.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре подчеркнули, что держат на контроле как ход расследования уголовного дела, так и восстановление нарушенных трудовых прав работников, которым должны выплатить заработанные деньги.