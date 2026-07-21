Владимир Путин присвоил почётное звание нижегородскому профессору Светлане Гажве

Владимир Путин присвоил нижегородскому профессору Светлане Гажве почётное звание. Фото: ПИМУ

Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой Приволжского исследовательского медицинского университета Светлане Гажве. Государственной награды нижегородский стоматолог удостоена указом главы государства, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Светлана Гажва многие годы совмещает научную, преподавательскую и врачебную деятельность. Помимо работы в ПИМУ, она возглавляет Нижегородскую ассоциацию стоматологов и принимает активное участие в развитии стоматологической службы региона.

Имя профессора хорошо известно не только в медицинском сообществе. Она одной из первых в Нижегородской области открыто заговорила о стремительном распространении вейпинга среди детей после того, как к ней на приём попал семилетний ребёнок, уже имевший опыт использования электронных сигарет. Также Светлана Гажва активно занимается внедрением современных технологий раннего выявления онкологических заболеваний полости рта, продвигая программы онкоскрининга в регионе.

Недавно профессор отметила 70-летний юбилей, а теперь её многолетний вклад в развитие отечественной науки и здравоохранения получил высокую государственную оценку.