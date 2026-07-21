На 59-м году жизни скончался известный нижегородский стоматолог Сергей Баланов. Фото: Областная стоматологическая поликлиника

В Нижнем Новгороде на 59-м году жизни скоропостижно скончался врач-стоматолог-ортопед Нижегородской областной стоматологии, Отличник здравоохранения Российской Федерации Сергей Баланов. О его смерти, наступившей 20 июля, сообщил телеграм-канал «Бокал Прессека».

Сергей Баланов посвятил медицине более трех десятилетий. Свою профессиональную карьеру он начал с интернатуры в Нижегородской областной стоматологии, а с 1989 года постоянно работал врачом-стоматологом-ортопедом в областной стоматологической поликлинике на улице Большой Покровской.

За многолетний добросовестный труд Сергею Баланову было присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Коллеги вспоминают его как высококвалифицированного специалиста, внимательного врача и отзывчивого человека, пользовавшегося уважением как среди сотрудников, так и среди пациентов.

В Нижегородской областной стоматологии отметили, что его уход стал тяжелой потерей для всего коллектива. Память о Сергее Баланове сохранится в сердцах коллег и многочисленных пациентов, которым он помогал на протяжении многих лет.