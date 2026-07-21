Склон Зеленского съезда в Нижнем Новгороде укрепляют после оползня. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

В Нижнем Новгороде продолжается укрепление склона Зеленского съезда, где этой весной после аномально снежной зимы произошел сход переувлажненного грунта. Работы идут по утвержденному графику без отставаний. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Как рассказал мэр, специалисты уже выполнили планировку поверхности и приступили к монтажу георешетки, которая поможет укрепить склон. Следующим этапом станет установка винтовых свай для защиты территории от возможной эрозии. После завершения инженерных работ поверхность засыплют плодородным грунтом и засеют газоном.

Восстановление склона ведется одновременно с другими работами на прилегающей территории. В частности, на улице Пожарского изменят конфигурацию дорожного полотна, а также переустроят систему водоотвода. Это позволит направить дождевые и талые воды в сторону, противоположную склону, и снизить риск повторного размыва грунта.

По оценке подрядной организации, комплекс принятых мер позволит стабилизировать состояние склона и обеспечить его надежную защиту в будущем.