Новый автомобильный туристический маршрут появится в Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 650-летия Большого Мурашкина в Нижегородской области разрабатывают автомобильный туристический маршрут, который объединит ключевые точки культурного наследия. Проект обсуждался в ходе рабочего визита главы Нижегородской области Глеба Никитина в округ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор осмотрел объекты, которые войдут в будущий маршрут, и дал поручения по их дальнейшему благоустройству. По словам Никитина, предстоящий юбилей — это повод переосмыслить отношение к историческому наследию региона и сделать его доступным для широкой аудитории. Он отметил, что в прошлом году при участии АНО «АСИРИС» и добровольцев уже были приведены в порядок фасады и кровли 47 частных домовладений, что позволило шаг за шагом восстанавливать аутентичный облик старинных поселений. Губернатор подчеркнул, что концепция «100% настоящая Россия» находит живой отклик у путешественников, и создание новых маршрутов — логичный шаг в развитии внутреннего туризма.

Разработкой нового направления занимаются региональные министерства туризма и культуры, а также АНО «АСИРИС» и туроператор «Нескучный Нижний». В маршрут войдут Арзамас, сёла Вельдеманово и Григорово, а также рабочий посёлок Большое Мурашкино.

Отправной точкой станет Музей патриаршества в Арзамасе, где экскурсанты знакомятся с предпосылками церковного раскола. Затем путь ведёт на малую родину Никона и Аввакума, позволяя воочию увидеть места, связанные с судьбами этих выдающихся личностей.

На территории Большемурашкинского округа в программу планируют включить памятник Аввакуму в Григорове и кварталы с сохранившейся застройкой конца XIX — начала XX века. Эти улицы хранят память о купеческих династиях, развитии кожевенного производства и мехового промысла, которые когда-то принесли этим местам известность.