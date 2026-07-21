Роддом в Арзамасе капитально отремонтируют по поручению Глеба Никитина. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Родильный дом Арзамаса ждет масштабное обновление. По итогам рабочей поездки в город губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил подготовить предложения по капитальному ремонту медучреждения. Соответствующее поручение было дано региональному министерству здравоохранения после обращения главы Арзамаса Александра Щелокова. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Вопрос модернизации роддома стал частью комплексной программы развития Центральной городской больницы Арзамаса. Во время визита губернатор осмотрел медицинские отделения, встретился с врачами и пациентами, а также обсудил дальнейшее развитие больницы. Одновременно было принято решение предусмотреть в бюджете 2027 года средства на закупку дополнительного оборудования для регионального сосудистого центра и подготовить долгосрочную программу развития учреждения.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Галины Михайловой, в ближайшие годы Арзамасская ЦГБ станет межрайонным медицинским центром. Это позволит жителям нескольких муниципалитетов получать специализированную и высокотехнологичную помощь ближе к дому. Обновление родильного дома станет одним из важных этапов этой работы и позволит вывести оказание акушерской и гинекологической помощи на новый уровень, обеспечив будущим мамам более современные и комфортные условия.