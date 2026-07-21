Капитальный ремонт проходит в школе №27 в Дзержинске

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске продолжается подготовка школ к новому учебному году. Одним из самых масштабных объектов капитального ремонта в Дзержинске стала школа № 27. На обновление кровли учебного заведения из областного бюджета выделено более 25 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.

По его словам, работы ведутся по графику, на объекте одновременно задействованы три бригады подрядных организаций. Параллельно внутри здания ремонтируется коридор на первом этаже — его планируют сдать до конца августа.

Глава города Михаил Клинков отметил, что к подготовке школы активно подключились и сами ученики. Трудовая бригада школьников работала в июне и продолжает трудиться в июле — ребята помогают с мелким ремонтом и благоустройством территории. Градоначальник назвал это отличным примером ответственного отношения учащихся к своей школе.

Особую благодарность глава города выразил директору школы Марине Сергеевне Толчиной за чёткую организацию работ и контроль за действиями подрядчиков.

Всего в летний период ремонтные работы охватывают 35 школ, 31 детский сад и все 4 учреждения дополнительного образования Дзержинска. В планах — косметический ремонт фасадов, кровель, санитарных узлов и учебных кабинетов, а также модернизация инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков. Кроме того, в этом году предусмотрено устройство современных спортплощадок, асфальтирование территорий и полная проверка систем наружного освещения.

Сроки и качество выполнения всех работ находятся на постоянном контроле администрации города.