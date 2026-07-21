Губернатор Глеб Никитин оценил обновление ЦГБ Арзамаса. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время рабочей поездки в Арзамас губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Центральную городскую больницу, где осмотрел отделения, пообщался с врачами и пациентами, а также поручил предусмотреть средства на закупку дополнительного оборудования для регионального сосудистого центра. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сегодня ЦГБ Арзамаса остается одним из ключевых медицинских учреждений юга региона. Здесь работают два круглосуточных стационара, несколько поликлиник, онкологический центр, отделение скорой помощи и региональный сосудистый центр, принимающий пациентов из 17 муниципалитетов. Благодаря современному оборудованию врачи оказывают помощь при инсультах и других тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях.

Как отметила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, в ближайшие годы больница станет межрайонным медицинским центром. Это позволит жителям удаленных территорий быстрее получать консультации узких специалистов и высокотехнологичную помощь.

По итогам визита Глеб Никитин поручил региональному Минздраву включить в бюджет 2027 года финансирование на закупку нового оборудования для сосудистого центра и подготовить долгосрочную программу развития ЦГБ. Кроме того, по просьбе главы Арзамаса Александра Щелокова губернатор распорядился проработать предложения по капитальному ремонту городского родильного дома.